Nuovo sito web per la Regata Internazionale Brindisi-Corfù: via alle iscrizioni online

Scritto da Redazione Italia, News

BRINDISI – E’ attivo il nuovo sito web della Regata internazionale Brindisi-Corfù, di cui dal 7 al 9 giugno prossimi si svolgerà la XXXII edizione. Prova valida per il Campionato italiano offshore, la Brindisi-Corfù è una delle più affollate regate d’altura del Mediterraneo (134 iscrizioni lo scorso anno), tradizionalmente aperta anche alle barche da crociera nelle categorie riservate.

Dal sito è possibile iscriversi online, e a tutti gli armatori che entro il 30 aprile invieranno la propria adesione sarà riconosciuto un cospicuo sconto sulla quota di iscrizione (220 euro invece di 270). La flotta sarà ospitata come negli anni scorsi alla banchina del Lungomare Regina Margherita di Brindisi, mentre in Grecia sarà il Marina di Gouvia, il cui club velico è partner del Circolo della Vela Brindisi, ad accogliere le barche dopo l’arrivo al traverso del porticciolo di Kassiopi.

Lo start è fissato per le ore 12 del 7 giugno, dal porto esterno di Brindisi. Sino alla vigilia, a partire dal 3 giugno, sul lungomare funzionerà il villaggio della regata, quest’anno con una nuova iniziativa tra le tante: la rassegna enogastronomica “Vinibus Terrae”. Tutte le informazioni utili per la regata, inclusi i servizi agli armatori, come Fly&Race, sul nuovo sito www.brindisi-corfu.com online da oggi.

