Il Belgio aderisce al trattato per la lotta all’inquinamento da petrolio

LONDRA – Il Belgio è diventato il 112 ° Stato ad aderire alla convenzione internazionale IMO su inquinamento da idrocarburi, lotta e cooperazione (Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation: OPRC). Il trattato prevede misure per affrontare gli incidenti d’inquinamento, a livello nazionale o in cooperazione con altri paesi.

Il sig. Laurent Preud’homme, primo segretario dell’Ambasciata del Belgio nel Regno Unito, ha depositato l’atto di adesione presso la sede IMO di Londra, il 19 aprile scorso. Il sig. Preud’homme ha inoltre depositato anche l’atto di adesione per il protocollo all’OPRC relativo a sostanze pericolose e nocive.

Abele Carruezzo

