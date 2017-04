ASSOLOGISTICA: CONFERMA ADESIONE A CONFETRA

Scritto da Redazione Italia, News

MILANO – Sono del tutto prive di fondamento le voci circolate sulla stampa in questi giorni circa una uscita di Assologistica (Associazione Italiana Imprese di Logistica, Magazzini Generali e Frigoriferi, Terminal Operators Portuali, Interportuali ed Aeroportuali) da Confetra.

Da parte di Assologistica viene infatti confermata la piena adesione alla Confetra così come alla Confindustria, l’altra confederazione storica di riferimento.

“L’unità di intenti con la Confetra non è mai stata fondamentale come in questo momento – affermano dall’Assologistica – in considerazione delle impegnative scommesse della riforma portuale, del rilancio del cargo ferroviario, del piano degli aeroporti, dell’apertura del Gottardo e della aggressiva concorrenza dell’offerta logistica sotto aspetti diversi dei paesi del nord Europa, dei paesi dell’est e di quelli nordafricani”.

