MARINA MILITARE: 6 E 7 MAGGIO WEEKEND DEDICATO ALLA CULTURA

Scritto da Redazione Italia, News

ROMA – Sabato 6 e domenica 7 maggio la Marina Militare parteciperà alla manifestazione internazionale di architettura, arte e cultura denominata Open House Roma 2017, aprendo le porte di Palazzo Marina alla cittadinanza e offrendo visite guidate gratuite.Open House è il grande evento di architettura sviluppato in 4 continenti e 31 città parte dell’evento internazionale Open House Worldwide.

Tra le manifestazioni di carattere culturale e artistico previste per il fine settimana, domenica 7 maggio sarà possibile assistere al concerto della Banda Musicale della Marina Militare presso il cortile maggiore del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma, aperto gratuitamente al pubblico in occasione della prima domenica del mese, con inizio alle ore 11.00.

Il concerto è il primo di quattro appuntamenti domenicali con ingresso gratuito di un progetto nato nel 2014 e realizzato in sinergia tra l’Agimus (Associazione Giovanile Musicale), il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e la Marina Militare.Palazzo Marina, con le sue grosse ancore che fronteggiano il Tevere, è la sede ministeriale della Marina Militare in cui predomina la presenza di elementi metaforici legati al mare, come se l’intera struttura dovesse essere il palcoscenico decorato della vita della Marina.

Dipinti, cimeli, foto, divise storiche e antichi strumenti della marineria saranno il filo conduttore del percorso tra storia e arte, tradizione, architettura e iconografia marinara in una ideale navigazione che tocca la Storia d’Italia.

La visita rappresenta, infatti, un’occasione per immergersi nella storia, attraverso un percorso che permette di visitare il cortile interno, il monumentale Scalone d’onore che porta al Salone dei Marmi, i lunghi corridoi screziati dai marmi e l’elegante Biblioteca, calda nei suoi rivestimenti in legno e ricca di sistemi ingegnosi per prelevare dagli scaffali gli oltre 40 mila volumi preziosi, di cui molti manoscritti rari.L’ingresso avverrà dall’entrata principale sita in Lungotevere delle Navi, 17 dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00.

Sarà possibile visitare lo stand istituzionale e il Centro Mobile Informativo dove poter conoscere le opportunità professionali che la Marina offre e visionare i prodotti editoriali dell’Ufficio Storico, Notiziario della Marina e Rivista Marittima.

