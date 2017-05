LIQUIGAS SOTTOLINEA IL VANTAGGIO COMPETITIVO DEL GNL IN AMBITO INDUSTRIALE

Scritto da Redazione Italia, News

NAPOLI – Liquigas, società leader in Italia nella distribuzione di GPL e GNL per uso domestico, commerciale e industriale, in occasione di Conferenza GNL, importante incontro dedicato a delineare gli sviluppi del settore in programma a Napoli presso la Mostra d’Oltremare il prossimo 10-11 maggio, presenta i rilevanti vantaggi competitivi per le aziende offgrid che scelgono questa fonte energetica per alimentare i propri processi produttivi.

Liquigas, tra le prime realtà ad aver introdotto il GNL in Italia, è una joint-venture con il Gruppo internazionale SHV e può vantare un posizionamento unico sul mercato dell’approvvigionamento e distribuzione di questo combustibile per clienti industriali.L’azienda, in particolare, può vantare la fornitura di 12 impianti industriali a GNL sui 171 totali presenti nel nostro Paese.

Questo le ha permesso di maturare una rilevante esperienza nella realizzazione e fornitura di impianti a GNL per le imprese, realtà operanti soprattutto nel settore food&beverage, profondamente legate al territorio e caratterizzate da una forte attenzione nei confronti della difesa dell’ambiente.

Tra queste, Liquigas ha supportato Levissima nell’adozione del Gas Naturale Liquefatto all’interno del suo stabilimento di imbottigliamento Valtellinese per l’alimentazione dell’impianto di vaporizzazione e per il riscaldamento dei locali di produzione. Questo ha consentito una importante riduzione delle emissioni, diminuendo rispettivamente del 20% e 100% le emissioni di CO2 e NOX, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del gruppo Nestlé Waters e ottimizzando, allo stesso tempo, la spesa energetica.

Andrea Arzà, Amministratore Delegato di Liquigas, sottolinea: “ll GNL rappresenta una soluzione concreta per rispondere alle esigenze energetiche delle imprese italiane non servite dalla rete del metano, consentendo loro un approvvigionamento efficiente e sostenibile. Siamo particolarmente attenti a tutti gli sviluppi del mercato e alle nuove opportunità che da esso possono scaturire; ad esempio l’impiego del GNL nella realizzazione di reti al servizio di utenze domestiche e attività commerciali, così come la fornitura di prodotto in ambito autotrazione”.

Liquigas, presente presso lo stand 20, parteciperà a numerosi incontri nell’ambito di Conferenza GNL in calendario l’11 maggio: la sessione Plenaria “Italia e nuove frontiere del GNL” in cui è previsto un intervento di Andrea Arzà, Amministratore Delegato di Liquigas; la sessione tematica “Il GNL di piccola taglia per l’industria e le reti isolate” a cui parteciperà Massimiliano Naso, Responsabile Vendite Grandi Impianti e GNL Italia.

