L’Italia dei porti al Transport&Logistic di Monaco di Baviera

Scritto da Redazione Italia, News

MONACO DI BAVIERA – Anche una delegazione dell’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Meridionale è stata presente alla Fiera Transport and Logistic di Monaco di Baviera, che si è conclusa ieri nella città tedesca.

Tutti i porti compresi nelle circoscrizioni delle neo-istituite Autorità di Sistema Portuale hanno aderito alla manifestazione coordinata, come di consueto, dall’Associazione dei Porti Italiani. Un’agenda fitta di incontri e visite per tutti i rappresentanti dei porti con diversi eventi organizzati sia nello stand istituzionale “Italy – One Country, All the Logistics” – che negli spazi dedicati ai forum e agli incontri.

La delegazione dell’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Meridionale, guidata dal segretario generale della soppressa Autorità portuale di Brindisi, amm. Salvatore Giuffrè, ha avuto l’opportunità di svolgere numerosi incontri con possibili interlocutori futuri, rappresentando le peculiarità e le potenzialità che contraddistinguono e connotano i porti dell’Adriatico meridionale.

Nel corso della manifestazione è stata altresì organizzata una tavola rotonda presieduta dal neo-Presidente di Assoporti Zeno D’Agostino, alla quale hanno partecipato anche i presidenti Paolo Emilio Signorini e Sergio Prete, che hanno avuto modo di illustrare le novità della riforma portuale italiana e le necessità del settore. In platea a seguire la tavola rotonda, i Presidenti Carla Roncallo, Rodolfo Giampieri e Pino Musolino oltre al Segretario Generale Francesco Messineo.

Marco Spinedi dell’Interporto di Bologna e Alessandro Panaro di SRM, hanno poi illustrato i dati statistici ed economici riferiti alla portualità.

A margine della tavola rotonda D’Agostino ha detto: “L’Italia è un paese strategico per gli scambi commerciali. Adesso è ora di fare sistema ed essere uniti. La promozione e la comunicazione devono diventare centrali nell’azione di Assoporti. Occorre fare squadra sia quando ci si presenta sui mercati internazionali, sia quando si affrontano tutti quei temi che influiscono sull’attività quotidiana delle Autorità di Sistema Portuale e quindi sui porti.

Soltanto a titolo esemplificativo; il ruolo delle ferrovie in porto oppure il delicato tema delle concessioni demaniali e la loro regolazione.”

Voci unanimi sono arrivate anche dai successivi interventi con grande apprezzamento per l’iniziativa dei porti italiani.

