GV3 organizza la quinta veleggiata della solidarietà per il 4 giugno

Scritto da Redazione Italia, News

BRINDISI – Soffia anche quest’anno il vento della solidarietà sul Lungomare di Brindisi. Al via la quinta edizione della veleggiata della solidarietà organizzata per il 4 Giugno dall’associazione di promozione sociale “GV3 – a Gonfie Vele Verso la Vita” assieme alla sezione locale della Lega Navale e al Circolo della Vela.

L’esperienza si appoggerà ad un percorso didattico/formativo che coinvolgerà alcune realtà impegnate nel recupero e nel reinserimento di adolescenti e giovani in difficoltà. Il tema di questa edizione sarà “Conoscersi in Regata …. inseguendo un sogno”; i ragazzi rifletteranno sulla possibilità di realizzare i propri sogni ed i propri progetti di vita stimolati dalla testimonianza di illustri ospiti.

Il maestro ROBERTO SOLDATINI, illustre violoncellista e direttore d’orchestra, presenterà il concerto “La Musica del Mare” suonando il suo prezioso Stradivarius a bordo dell’imbarcazione che da dieci anni è la sua casa. A seguire, GAETANO MURA, famoso velista oceanico, racconterà la sua lunga navigazione in solitario attorno al mondo Sabato.

Numerosissime sono le richieste delle associazioni a partecipare a questo evento e, pertanto, con lo scopo di non lasciare a terra nessuno, l’associazione GV3 cerca armatori volontari che possano ospitare sulla propria imbarcazione un gruppo di ragazzi. Anche quest’anno, nell’ambito della sinergia con la regata Brindisi-Corfù, la GV3 mette in palio il Trofeo VELA SOLIDALE da consegnare a Corfu. Requisito essenziale per concorrere a questo premio è l’attiva partecipazione alla veleggiata della solidarietà del 4 giugno imbarcando un gruppetto di ragazzi. L’imbarcazione che tra queste si classificherà al primo posto in tempo reale alla regata BRINDISI-CORFU’, si aggiudicherà il suddetto trofeo.

Di seguito il programma completo della manifestazione

Programma Sabato 3 giugno: - dalle ore 9.00 alle 12.00 presso il molo di fronte alla Casa del Turista, Giochi in banchina ed in barca.Giochi ed esperienze didattiche sulla cultura del mare per i bambini della scuola elementaredel rione Bozzano di Brindisi. A cura di GV3 e degli istruttori della Lega Navale di Brindisi, con la partecipazione dell’istituto Nautico Carnaro di Brindisi. - dalle ore 10.00 alle 12.00 presso la Casa del Turista, Minicorso di vela per i neofiti delle associazioni che si cimenteranno nella Veleggiata. A cura degli istruttori della Lega Navale e del Circolo della Vela di Brindisi - dalle ore 14.00 alle 17.00 presso il molo di fronte la Casa del Turista, Prove in mare per i neofiti. Da tenersi sulle barche messe a disposizione da GV3 ed amici, in preparazione della veleggiata. - ore 18,00 Casa del Turista (Sala Conferenze) Conferenza di Gaetano Mura, velista da grandi imprese, ci sorprenderà per la sua determinazione nel costruire e realizzare il proprio sogno. - ore 21,00 Lungomare Regina Margherita (di fronte all’Hotel Internazionale) Concerto dal mare del violoncellista Roberto Soldatini. Ci avvolgerà con la musica per portarci sulla rotta di un nuovo modo per intrepretare e vivere il proprio sogno. - Ore 23.00 sulle barche di GV3 ed amici, molo lungomare Stanotte si dorme in barca: i ragazzi già amici di GV3 avranno la possibilità di “sognare” cullati dallo scarroccio in barca a vela. Domenica 4 Giugno - Ore 08.30 Briefing sul Lungomare di Brindisi Organizziamoci: informazioni essenziali ma necessarie per comprendere il Regolamento e l’organizzazione dei gruppi a bordo delle barche amiche - Ore 9.00 Spostamento verso il punto di partenza. Non facciamo tardi: in prossimità delle Pedagnetutte le barche pronte al via dalla barca della giuria. - Ore 9.30 Veleggiata. Dalle Pedagne a Punta Penne e ritorno. Partenza sulla linea tra la prima boa gialla e la barca della giuria. - Ore 12.30 Scalinata Virgilio Premiazione e saluto a tutti i partecipanti.

Leggi anche: