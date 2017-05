Frequenza e rilascio attestato corso di indottrinamento alle attività di security per il personale marittimo

BRINDISI – La normativa vigente, come abbiamo già evidenziato, impone l’obbligo di seguire un corso di indottrinamento alle attività di security per personale marittimo e della familiarizzazione alla security per il personale imbarcato.

Il corso si svolge ai sensi della Convenzione Internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, STCW’78, come emendata, della Sezione A-VI/6 del relativo Codice STCW, del modello di corso IMO 3.27 e deve essere preventivamente autorizzato, secondo la disciplina di riferimento ovvero il Decreto 3 dicembre 2013 (D.D. n. 1347/2013), pubblicato in G.U. Serie Generale n. 290 del 11 dicembre 2013.

Secondo l’art. 3 del citato decreto che disciplina l’esame e il rilascio dell’attestato al termine del corso di indottrinamento, che ricordiamo della durata non inferiore alle 5 ore, finalizzato alla valutazione delle competenze acquisite dal frequentatore, è prevista una certificazione conforme al modello riportato nell’allegato B), i cui estremi sono annotati, a cura dell’autorità marittima di iscrizione, in calce al certificato di cui all’allegato VII al D. Lgs. n. 136/2011.

L’Intestazione del centro di formazione istituzionale, del centro di formazione privato o dell’istruttore certificato introduce l’attestato con la seguente dicitura in entrambe le lingue quella italiana e quella inglese:Attestato di addestramento alle attività di security per il personale marittimoCertificate of proficiency on security awareness for seafarer

Il testo del modello pubblicato in allegato al decreto citato prosegue con la individuazione anagrafica del soggetto frequentatore, del numero di iscrizione presso il compartimento marittimo di competenza e quindi con l’obbligo di recare la seguente espressione:

“Si certifica che il Sig./Sig.ra ………………………………………………………………………We hereby certify that Mr/MsNato/a a …………………………………………………..il………………………………………..born in oniscritto/a nelle matricole del compartimento marittimo di…………………………………………..entered in the registers of Marine Department ofal n° ………………………………………………………………………………………………….at n.”

Successivamente il modello secondo l’Allegato B) deve riportare sia l’indicazione del periodo di svolgimento sia la struttura presso il quale si è svolto il percorso formativo con esito positivo unitamente al decreto di riconoscimento del Ministero competente, secondo lo schema seguente:“ha frequentato dal………………………..al……………………………..con esito favorevole ilhas attended from to whit positive results theCorso di indottrinamento alle attività di security per il personale marittimoTraining course on security awareness for seafarerpresso……………………………………………………..…………..,riconosciuto dal Ministeroat recognized by Ministry ofdelle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando generale del Corpo delle Capitanerie di portoInfrastructure and Transport – Italian Coast Guard Headquarterscon Decreto n.°……………………………….in data………………………………………………with Decree n.”

La certificazione si conclude infine con la dichiarazione di osservanza degli standard di addestramento del settore di competenza, nonché con la data e numero di rilascio e firma del valutatore, con la formula che segue:“Tale corso si è svolto ai sensi della Convenzione Internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, STCW’78, come emendata, della Sezione A-VI/6 del relativo Codice STCW, del modello di corso IMO 3.27 e secondo le modalità di cui al D.D. .………………………………………………………………The above mentioned training course has taken place in accordance with IMO STCW 78 as emended and of the Section A-VI/6 of STCW code, IMO Model Course 3.27 and in compliance with procedures of the DecreeData del rilascio …………………… ………………………Registrato al n.° …………………….Date of issue Registered at n.Il Responsabile della valutazioneThe responsible for the evaluation”

Cosimo Salvatore CORSA

Leggi anche: