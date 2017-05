UNCTAD firma memorandum d’intesa con Marine Traffic

GINEVRA – La Marine Traffic, azienda leader nel campo informatico del monitoraggio globale delle posizioni e rotte di navi, ha firmato un “memorandum d’intesa” con la Conferenza delle Nazioni Unite Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD). Secondo tale accordo, l’UNCTAD e Marine Traffic s’impegnano a condividere le informazioni e i dati al fine di migliorare i loro servizi e consentire un’analisi più accurata delle tendenze commerciali e sui traffici marittimi al livello mondiale. L’UNCTAD, è noto, svolge un ruolo importante nell’integrazione dei Paesi in via di sviluppo nell’economia mondiale; e con la ricerca marittima e la raccolta di dati e informazioni, si potrà mettere a punto una politica più puntuale per l’integrazione dei popoli.

Marine Traffic attualmente registra circa 800 milioni di posizioni/nave in tempo reale e circa 18 milioni di navi e i relativi eventi portuali mensili. Tutto questo è possibile grazie al monitoraggio continuo tramite i sistemi d’identificazione automatica delle navi (AIS) e tramite una rete di ricevitori terrestri e satellitari.

Marine Traffic, con i suoi software e algoritmi, raccoglie, gestisce e analizza e processa grandi volumi di dati sui movimenti/navi. La nostra speranza sarà quella che oltre allo sviluppo dei popoli, il memorandum possa essere strategico ai fini di una sea – safety, come la riduzione al minimo di carburante e dell’impatto del trasporto marittimo sull’ambiente.

Abele Carruezzo

