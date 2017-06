LA MARINA MILITARE ALLA 3^ EDIZIONE DELLO SHIPPING WEEK A GENOVA

Scritto da Redazione Italia, News

GENOVA – La Marina Militare è presente alla 3^ edizione della Genoa Shipping week, manifestazione ricca di iniziative culturali, conferenze e incontri dedicati allo Shipping organizzata presso il Palazzo San Giorgio al porto Antico di Genova che si protrarrà fino al 1 luglio. Una settimana di incontri tra i più importanti operatori dello Shipping internazionale e del cluster marittimo che si confrontano su temi tecnici del settore per creare le basi per nuove relazioni professionali.

Nel secolo attuale, definito secolo blu o secolo di blue economy, il mare è considerato un fattore chiave sui cui puntare per uno sviluppo sostenibile del nostro Paese in un contesto dove la marittimità rappresenta una risorsa fondamentale per la crescita commerciale, occupazionale e tecnologica. La sicurezza marittima, garantita dalla Marina Militare, assume pertanto un ruolo determinante per il futuro geopolitico del pianeta.

La Marina Militare ha inoltre da sempre un importante sinergia con l’industria con influenze positive per il nostro sistema paese, anche nell’ambito di iniziative per la salvaguardia dell`ambiente e dell`ecosistema marino.

La Marina Militare partecipa all’evento con Nave Alpino, una delle più tecnologiche unità navali attualmente in servizio che fa parte del programma Fregate Europee Multi Missione (FREMM), con uno stand promozionale all’interno della sala Compere del palazzo San Giorgio e con la partecipazione di qualificati esperti nel settore marittimo agli interventi in programma.

