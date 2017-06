Parchi e marine protette: approvato disegno di legge

ROMA – Al via il decreto legge sui Parchi. La settimana scorsa la Camera ha approvato il disegno di legge che riforma e migliora la precedente che istitutiva delle aree protette, la n.394 del 1991. Trenta milioni di euro per i parchi e nove per le aree marine protette nel triennio 2018-20, per evolversi non solo come presidi di difesa del patrimonio ambientale, ma anche dei veri ambienti per lo sviluppo dell’economia locale.

Il nuovo ddl prevede una serie di strumenti legislativo/amministrativi che consentirà ai parchi di promuovere iniziative economiche di valorizzazione del territorio e del patrimonio edilizio esistente, azioni per sostenere il turismo sostenibile e per sviluppare un’economia territoriale innovativa e allo stesso tempo ancorata alle tradizioni e alla cultura locale.

“Il provvedimento approvato dalla Camera, ha dichiarato la Sottosegretaria all’Ambiente – Silvia Velo – garantisce e promuove la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del nostro Paese; introduce novità per quanto riguardala governance degli enti gestori, più snella per le aree protette, prevede una serie di semplificazioni procedurali e rafforza la capacità delle aree protette di beneficiare di finanziamenti ulteriori rispetto alle risorse concesse annualmente dal Ministero dell’Ambiente”.

Non più per gli enti che governano parchi e marine protette, ma questi sono chiamati a una sfida innovativa ed hanno l’opportunità di diventare protagonisti della crescita economica del territorio. Non più gestori solo di parcheggi per autobus delle scolaresche in gita scolastica a parchi e aree marine; non più solo gestori di una burocrazia che limita l’accessibilità alle aree marine, e non più poltronifici per i politici.

Abele Carruezzo

