Lega Navale Brindisi: il 2 luglio Festa di inizio estate

Scritto da Redazione Italia, News

BRINDISI – Nella serata di domenica 2 luglio la Lega Navale Italiana, sezione di Brindisi festeggerà l’inizio dell’estate con la cerimonia di premiazione della seconda edizione delle gare di pesca piccola traina costiera e bolentino svoltesi tra maggio e giugno e la premiazione della VII edizione della Regata internazionale Brindisi Valona in programma il 1° luglio.A seguire un riconoscimento ai soci che si sono contraddistinti nell’ambito delle attività del 1° sem. 2017.

Per quanto riguarda il gruppo vela, ottimi risultati sono stati raggiunti nella XII edizione della Regata Est 105 e nella XXXII edizione della Brindisi – Corfù.Grande impegno e determinazione stanno dimostrando i giovani agonisti che si stanno cimentando nel Campionato zonale Optimist.

Gli armatori, inoltre, continuano a fornire un contributo fondamentale per la realizzazione di attività volte al sociale: ben 28 imbarcazioni hanno recentissimamente preso parte all’evento di Vela Solidale “Conoscersi in Regata” organizzato in collaborazione con l’associazione GV3.

Un riconoscimento, infine, agli atleti dello storico gruppo sportivo di Canottaggio ed alla attività della sezione Diving che nella mattinata del 9 luglio sarà impegnata nella pulizia dei fondali di Torre Guaceto.La serata, riservata ai Soci LNI, si concluderà con un intrattenimento musicale.

Leggi anche: