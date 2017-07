MARINA MILITARE: LA NAVE SCUOLA PALINURO IN SOSTA A KOPER (CAPODISTRIA)

KOPER – Oggi 14 luglio la nave scuola Palinuro è approdata nel porto di Koper (Capodistria), in Slovenia, dove resterà fino al 17 luglio.La nave goletta della Marina Militare è attualmente impegnata nella campagna d’istruzione per gli allievi del 2° corso della Scuola Navale Militare Francesco Morosini di Venezia.

Per molti di loro si tratta del primo contatto col mare e con la vita di bordo, attraverso l’esperienza fatta a bordo del Palinuro gli allievi crescono e condividono valori come la cultura e l’amore per il mare, peculiari della Marina Militare.

Tra luglio e settembre, inoltre, la nave ospiterà gli allievi del Corso Normale Marescialli della Scuola Sottufficiali di Taranto che apprenderanno sul veliero le scienze nautiche e marinaresche.

La sosta nel porto sloveno rientra tra le attività di presenza della nave in paesi con cui l’Italia intrattiene importanti rapporti e mira anche a formare gli allievi al dialogo, all’apertura verso culture e costumi diversi, sviluppando in loro la flessibilità e capacità di adattamento e l’abitudine alle relazioni internazionali e alle attività protocollari che caratterizzano i marinai.

In occasione della sosta, oggi 14 luglio 2017, alle 15:00, il comandante di nave Palinuro, capitano di fregata Giuseppe Valentini, terrà una conferenza stampa a bordo, durante la quale presenterà la nave e la campagna d’istruzione 2017. Gli appassionati della tradizione velica e i semplici curiosi potranno visitare nave Palinuro il 14 luglio, dalle 16:00 alle 18:00.

