MARINA MILITARE:LA NAVE SCUOLA PALINURO TORNA A TRIESTE

TRIESTE – Ieri 17 luglio la Nave Scuola Palinuro della Marina Militare è approdata nel porto di Trieste dove resterà in sosta fino al 20 luglio.In questo porto gli allievi del secondo corso della Scuola Navale “F. Morosini” terminano qui la loro esperienza navale a bordo della nave goletta della Marina Militare che continuerà la sua navigazione verso il porto di Polignano, 24 luglio, per poi raggiungere il porto di Brindisi il 25 luglio dove imbarcheranno gli allievi della Scuola Sottufficiali della Marina Militare di Taranto “L. Bezzi”.

La Campagna d’Istruzione è fondamentale per la formazione degli allievi della Marina Militare perché immersi in un contesto lavorativo unico acquisiscono i principi fondamentali dell’arte marinaresca e un’adeguata padronanza e confidenza con l’ambiente di lavoro mettendo in pratica quanto studiato sui libri.

L’andar per mare e l’addestramento con le attrezzature marinaresche porta a sviluppare cosi lo spirito di squadra e la capacità di gestione del personale radicando negli allievi quei valori etici e quelle tradizioni che sono peculiari della Marina Militare.In occasione della sosta, martedì 18 luglio alle ore 10:00, il Comandante di Nave Palinuro, capitano di fregata Giuseppe Valentini, terrà una conferenza stampa a bordo durante la quale presenterà la nave e la 53° Campagna d’istruzione 2017.

Inoltre per tutti coloro che vorranno apprezzare da vicino le peculiarità della nave goletta della Marina Militare e conoscere la sua storia avrà la possibilità di salire a bordo nelle giornate del 18 luglio e 19 luglio.

Orari:

Il 18 e il 19 luglio: dalle ore 10:00 alle ore 12:00

dalle ore 16:00 alle ore 19:00

dalle ore 21:00 alle ore 23:00

