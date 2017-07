A TREVISO UN CONVEGNO SUL RAPPORTO LOGISTICA-SETTORE AGRO-ALIMENTARE NEL NORD EST

TREVISO – Per la crescita del settore agro-alimentare (uno dei più vitali dell’economia del Triveneto) fondamentali sono efficacia ed efficienza di infrastrutture e servizi logistici. Il tema sarà al centro del convegno: “Quale logistica per il settore agro-alimentare del Nord Est?” organizzato il 27 settembre da Assologistica, in collaborazione col Gruppo Basso e col patrocinio di Unindustria Treviso.

Economia e logistica, un binomio sempre più inscindibile: con l’avvento della new economy e col ruolo fondamentale dell’export, la crescita di PIL e occupazione è sempre più connessa all’efficacia e all’efficienza di infrastrutture e servizi logistici.

Del ruolo che logistica e infrastrutture di trasporto possono svolgere nella crescita economica di un’area strategica come il Nord-Est si parlerà al convegno dal titolo “Quale logistica per il settore agro-alimentare del Nord Est?” organizzato da Assologistica (associazione confindustriale che raggruppa operatori specializzati in logistica in conto terzi) in collaborazione col Gruppo Basso e col patrocinio di Unindustria Treviso. Il convegno si terrà a Treviso il 27 settembre 2017 dalle ore 9,00 alle ore 17,00 nel Centro Congressi del Best Western Premier BHR Treviso Hotel a Quinto di Treviso, Via Postumia Castellana 2.

Sebbene il valore del PIL sia ancora lontano da quello dei dati pre-crisi, gli indicatori macroeconomici di Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia rilevano per il 2016 un quadro tendenzialmente positivo, con una crescita del +1,1%, contro il +0,9% a livello nazionale. Anche i dati dell’export sono positivi con un +1,5% (+0,5% a livello nazionale) e un volume d’affari che cresce sì ma non tanto, attestandosi intorno ai 79 miliardi di euro (+1,1%). In questo quadro di crescita positiva seppure al rallentatore, un’importante eccezione è rappresentata dall’exploit del settore agroalimentare, le cui esportazioni sono passate dal 5% a quasi il 10% in pochi anni, trainate in particolar modo dalla filiera del vino e i dati della prima parte del 2017 confermano questo trend.

Ebbene in tale contesto di positività in che modo la logistica può fungere da ulteriore volano di crescita, favorendo e fluidificando l’attività delle imprese trivenete dell’agroalimentare? Alla domanda daranno risposta i numerosi relatori che si alterneranno nel corso della giornata trevigiana. Prevista la partecipazione di alcune delle più significative realtà del mondo produttivo e logistico-trasportistico del Nordest.

