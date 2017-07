MARINA MILITARE: NAVE SCUOLA AMERIGO VESPUCCI IN SOSTA A NEW YORK DAL 26 AL 31 LUGLIO

NEW YORK – La Nave Scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare è giunta oggi nel porto di New York negli Stati Uniti per l’ottava tappa della Campagna d’Istruzione 2017.La Campagna d’Istruzione a bordo di Nave Vespucci rappresenta un elemento cardine nella formazione del personale della Marina Militare e contribuisce a trasferire quei valori fondanti che contraddistinguono gli uomini e le donne della forza armata: l’amore per il mare, l’etica, la fedeltà, la disciplina e l’onore.

Partita dall’Arsenale Militare di La Spezia il 19 aprile scorso per la Campagna d’Istruzione 2017, la “nave più bella del Mondo” ha finora fatto tappa a Sines e Funchal in Portogallo, dopo una traversata Atlantica di 20 giorni è giunta ad Hamilton, alle isole Bermuda, e successivamente ha visitato il Canada nelle città di Halifax, Montreal e Quebec City. New York è la 2^ tappa negli Stati Uniti, dopo quella di Boston.I 79 allievi del 24° corso Volontari in Ferma Prefissata Quadriennale (VFP4) durante la sosta a Montreal sono stati avvicendati da 125 allievi della 1^ classe dell’Accademia Navale di Livorno, tra i quali 18 allievi stranieri.

Gli allievi imbarcati, immersi in un contesto lavorativo unico nel suo genere, imparano i fondamenti dell’arte marinaresca e dell’andare per mare mettendo in pratica quanto fino ad oggi studiato sui libri, si addestrano con le attrezzature marinaresche salendo in alberata e calcolano con il sestante la posizione dell’unità rispetto alle stelle. Tutti loro hanno portato e porteranno l’eccellenza italiana ed il prestigio delle nostre Forze Armate all’estero, attraverso la partecipazione ad eventi culturali e promozionali, in collaborazione con le rappresentanze diplomatiche nazionali nei Paesi ospitanti.Oltre 25.000 visitatori hanno approfittato della presenza del Vespucci nei diversi porti, per poterne ammirare lo stile, unico nel suo genere, e la bellezza di un fascino senza tempo.

Mercoledì 26 luglio, alle ore 15:00 locali (ore 21.00 italiane), il Comandante della nave, Capitano di Vascello Angelo Patruno, terrà una conferenza stampa a bordo durante la quale presenterà la nave e la Campagna d’Istruzione 2017.Dopo New York l’Unità navale attraverserà di nuovo l’Oceano Atlantico per dirigere verso Ponta Delgada, alle isole Azzorre, continuando a rappresentare il Paese ed il “made in Italy”, in un’area di non usuale gravitazione per la Marina Militare. Media Partner della campagna, che ne seguiranno le varie fasi e tappe, sono: RAI (RAI Italia e Linea Blu), Rtl 102.5, RTV San MARINO, La Stampa, Il Secolo XIX.

Nave Amerigo Vespucci ormeggerà presso il Pier 88 ed aprirà al pubblico nei seguenti giorni e orari:

Giovedì 27 luglio: dalle 14.30 alle 18.30

Venerdì 28 luglio: dalle 14.30 alle 18.30

Sabato 29 luglio: dalle 14.30 alle 16.30

Domenica 30 luglio: dalle 14.30 alle 18.30

