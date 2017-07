MARINA MILITARE: GLI OPERATORI DI COMSUBIN IN IMMERSIONE INSIEME A 50 SUBACQUEI DISABILI

PORTO VENERE – Il 28 e 29 luglio 2017 i Palombari e gli Incursori della Marina Militare, si sono immersi nelle acque di Porto Venere con 50 subacquei disabili nell’ambito del tradizionale stage d’immersione “Insieme in immersione…a Porto Venere”, ormai giunto alla sua XI° edizione.

Quest’attività, in cui solidarietà, esperienza e professionalità danno vita ad un importante evento di inclusione sociale, ha visto la partecipazione, per la prima volta del Ministro della Difesa, senatrice Roberta Pinotti e del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio di Squadra Valter Girardelli.

Gli oltre 200 subacquei civili appartenenti all’HSA Italia (Handicapped Scuba Association International) ed al Gruppo Sub Ospedale della Spezia, società che da anni s’impegnano affinché la subacquea possa essere uno sport alla portata di tutti, sono stati accolti dal Contrammiraglio Paolo Pezzutti, Comandante Subacquei e Incursori della Marina Militare e dal Sindaco di Portovenere, Matteo Cozzani.

L’attività, inizialmente prevista sul fondale della grotta Byron di Porto Venere, a causa delle condizioni meteorologiche in zona, è stata svolta all’interno del centro di addestramento del COMSUBIN. Dopo il consueto briefing sulle operazioni da svolgere e sulla sicurezza in acqua, i 50 subacquei disabili hanno pertanto potuto vivere un momento speciale che, come sempre, ha regalato forti emozioni a tutti i partecipanti allo stage: 60 minuti sott’acqua, luogo in cui la forza di gravità è vinta dal principio di Archimede e dove non esistono limiti motori o sensoriali.

Le operazioni subacquee sono state inquadrate nell’ambito del programma addestrativo del Comando Subacquei ed Incursori e delle attività promosse dal comune di Porto Venere per l’iniziativa “Le Grazie Città dei Palombari”, ed hanno visto, inoltre, il battesimo dell’acqua di alcuni ragazzi disabili che, insieme gli operatori di Comsubin, hanno fatto il loro primo bagno in mare grazie all’interessamento della sezione della Spezia del Lions Club International e del Sovrano Militare Ordine di Malta.

L’undicesima edizione di “Insieme in immersione a Porto Venere” si è conclusa sul Torrione del Varignano nel primo pomeriggio del 29 luglio 2017 con la tradizionale cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione ai subacquei intervenuti a cui hanno presenziato il Ministro Pinotti e l’Ammiraglio Girardelli.

