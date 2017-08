MARINA MILITARE:LA NAVE SCUOLA PALINURO IN SOSTA A MALTA

News

LA VALLETTA – Oggi 1 agosto la nave scuola Palinuro della Marina Militare è approdata nel porto di La Valletta, Isola di Malta, dove resterà in sosta fino al giorno 05 Agosto.Il porto di La Valletta rappresenta la prima tappa della 53ª Campagna di Nave Palinuro per gli Allievi della Scuola Marescialli di Taranto imbarcati a Brindisi lo scorso 25 luglio; la campagna proseguirà in Grecia, Turchia, Cipro, Rodi e Portoferraio.

Oggi, alle ore 15:00, il Comandante della nave, Capitano di Fregata Giuseppe Valentini, terrà una conferenza stampa a bordo durante la quale presenterà la nave e la Campagna d’Istruzione 2017.La Campagna d’Istruzione è un passo fondamentale per la formazione dell’allievo poiché rappresenta il naturale completamento delle attività svolte nel corso dell’Anno Accademico. Il fine principale è quello di far acquisire agli allievi lo spirito del Marinaio, ovvero una prima conoscenza, pratica e diretta, delle varie attività associate all’esercizio della professione dell’ “andar per mare” radicando negli allievi un’adeguata padronanza e confidenza con l’ambiente di lavoro.

Durante le navigazioni i giovani allievi si addestreranno nell’apprendimento delle scienze nautiche e marinaresche sviluppando così lo spirito di squadra, la capacità di gestione del Personale ed inoltre acquisiranno quei valori etici e quelle tradizioni che sono peculiari della Marina Militare.

