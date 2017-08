MARINA MILITARE: CAMBIO AL COMANDO DELL’OPERAZIONE MARE SICURO

Scritto da Redazione Italia, News

ROMA – Oggi è avvenuto l’avvicendamento al comando dell’Operazione Mare Sicuro (OMS) fra il contrammiraglio Placido Torresi, comandante della 1ª Divisione Navale e il subentrante, contrammiraglio Enrico Pacioni, comandante delle Forze di Contromisure mine.

Per l’occasione, la Fregata Europea Multi Missione (FREMM) Margottini della Marina Militare è stata sostituita da un altra FREMM, nave Alpino, come unità navale di bandiera del Comandante di OMS.L’Operazione Mare Sicuro opera in un’area di mare di circa 160.000 km quadrati, situata nel Mediterraneo centrale e prospiciente le coste libiche.

