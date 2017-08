MARINA MILITARE: LA NAVE SCUOLA PALINURO AD ATENE

Scritto da Redazione Italia, News

ATENE – Il 12 agosto 2017 Nave Scuola Palinuro è approdata nel porto di Atene, in Grecia dove resterà fino al 15 agosto, proveniente da Malta.L’Unità è attualmente impegnata nella 53 ^ Campagna d’Istruzione a favore degli allievi del Corso Normale Marescialli della Scuola Sottufficiali di Taranto.

Gli allievi durante la particolare navigazione nelle acque greche ha potuto applicare i rudimenti delle scienze nautiche appresi durante l’anno accademico e confrontato anche con la pratica delle arti marinaresche necessarie per condurre a vela Nave Palinuro.Gli allievi, cosi come avvenuto nelle precedenti soste, porteranno l’eccellenza italiana ed il prestigio delle nostre Forze Armate all’estero, attraverso la partecipazione ad eventi culturali e promozionali, in collaborazione con le rappresentanze diplomatiche nazionali dei Paesi ospitanti.

Nave Palinuro sarà aperta per tutti coloro che vorranno visitarla nei seguenti orari:- 12 agosto, dalle 16:00 alle 19:00;- 13 e 14 agosto, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00

Leggi anche: