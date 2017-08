MARINA MILITARE: LA NAVE SCUOLA PALINURO IN VISITA NEL PORTO DI SMIRNE

SMIRNE – La nave Scuola Palinuro della Marina Militare sosterà da oggi al 21 agosto a Smirne (Izmir), in Turchia, per la terza tappa della 53^ Campagna d’Istruzione a favore degli allievi del Corso Normale Marescialli della Scuola Sottufficiali di Taranto.Gli allievi, così come avvenuto nelle precedenti soste in Croazia, Malta e Grecia, porteranno l’eccellenza italiana ed il prestigio delle nostre Forze Armate all’estero, attraverso la partecipazione ad eventi culturali e promozionali, in collaborazione con le rappresentanze diplomatiche nazionali dei Paesi ospitanti.

La Campagna d’Istruzione a bordo di Nave Palinuro rappresenta infatti un elemento cardine nella formazione del personale della Marina Militare e contribuisce a trasferire quei valori fondanti che contraddistinguono gli uomini e le donne della forza armata: l’amore per il mare, l’etica, la fedeltà, la disciplina e l’onore.

Anche nel corso dell’ultima navigazione nelle acque dell’arcipelago greco, gli allievi imbarcati, immersi in un contesto lavorativo unico nel suo genere, hanno avuto la possibilità di imparare i fondamenti dell’arte marinaresca necessari per condurre a vela Nave Palinuro e approfondire gli aspetti tecnici relativi alla condotta degli impianti di propulsione e scafo, mettendo in pratica quanto studiato sui libri nel corso dell’anno accademico. Inoltre, gli allievi seguono anche un intenso programma di addestramento nel settore della sicurezza attraverso lo svolgimento di esercitazioni anti – incendio e anti – falla, che permette loro di apprendere le tecniche di intervento e le modalità di impiego degli impianti presenti a bordo.

Oltre 27.000 sono stati i visitatori che fino ad oggi hanno approfittato della presenza del Palinuro nei diversi porti, per poterne ammirare lo stile e la bellezza.Oggi, alle ore 15:00 locali (ore 14:00 italiane), il comandante di nave Palinuro, Capitano di Fregata Giuseppe Valentini, terrà una conferenza stampa a bordo durante la quale presenterà l’Unità e la 53^ Campagna d’Istruzione 2017.

Dopo Smirne l’Unità navale dirigerà verso Larnaca, in Cipro, continuando a rappresentare il Paese ed il “made in Italy” all’estero.Nave Palinuro ormeggerà presso il Terminal Crociere del porto di Smirne ed aprirà al pubblico nei seguenti giorni e orari:

- 18 agosto, dalle ore 16:00 alle ore 19:00;

- 19 e 20 agosto, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00

