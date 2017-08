MARINA MILITARE: LA NAVE SCUOLA PALINURO IN VISITA NEL PORTO DI LARNACA

LARNACA – La nave Scuola Palinuro della Marina Militare è arrivata oggi nel porto di Larnaca, Cipro, per la 53^ Campagna d’Istruzione a favore degli allievi del Corso Normale Marescialli della Scuola Sottufficiali di Taranto.La Campagna d’Istruzione 2017 ha avuto inizio il 27 luglio 2017 partendo dal porto di Brindisi con a bordo gli allievi della Scuola Sottufficiali di Taranto. Dopo aver navigato nelle acque del mediterraneo toccandoporti come Malta, Atene e Smirne arriverà nel porto di Larnaca a Cipro per la sua quarta tappa.

Durante la sosta gli allievi porteranno l’eccellenza italiana ed il prestigio delle nostre Forze Armate all’estero, attraverso la partecipazione ad eventi culturali e promozionali, in collaborazione con le rappresentanze diplomatiche nazionali dei Paesi ospitanti.La Campagna d’Istruzione a bordo di Nave Palinuro rappresenta infatti un elemento cardine nella formazione del personale della Marina Militare e contribuisce a trasferire quei valori fondanti che contraddistinguono gli uomini e le donne della forza armata: l’amore per il mare, l’etica, la fedeltà, la disciplina e l’onore.

Gli allievi imbarcati, immersi in un contesto lavorativo unico nel suo genere, hanno la possibilità di approfondire i fondamenti dell’arte marinaresca necessari per condurre a vela Nave Palinuro e gli aspetti tecnici relativi alla condotta degli impianti di propulsione e scafo, mettendo in pratica quanto studiato sui libri nel corso dell’anno accademico. Si addestrano con le attrezzature marinaresche salendo in alberata e calcolando con il sestante la posizione dell’unità rispetto alle stelle. Inoltre seguono un intenso programma pratico di addestramento nel settore della sicurezza attraverso lo svolgimento di esercitazioni anti – incendio e anti – falla con l’impiego degli impianti presenti a bordo.

Oltre 27.000 sono stati i visitatori che fino ad oggi hanno approfittato della presenza del Palinuro nei diversi porti, per poterne ammirare lo stile e la bellezza.Oggi, alle ore 15:00 locali (ore 14:00 italiane), il comandante di nave Palinuro, Capitano di Fregata Giuseppe Valentini, terrà una conferenza stampa a bordo durante la quale presenterà l’Unità e la 53^ Campagna d’Istruzione 2017.Dopo Larnaca l’Unità navale dirigerà verso Rodi, Grecia, continuando a rappresentare il Paese ed il “made in Italy” all’estero.

Nave Palinuro aprirà al pubblico nei seguenti giorni e orari:

- 28 agosto, dalle ore 16:00 alle ore 19:00;

- 29, 30 e 31 agosto, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00

