MARINA MILITARE: NAVE DURAND DE LA PENNE IN SOSTA AL PIREO CON 88 ALLIEVI UFFICIALI

Scritto da Redazione Italia, News

PIREO – Il cacciatorpediniere Luigi Durand de la Penne della Marina Militare è arrivata oggi al Pireo, in Grecia, dove sosterà fino al 31 Agosto, prima tappa della Campagna d’Istruzione 2017 degli allievi ufficiali della 2^ classe dell’Accademia Navale di Livorno, iniziata a Taranto l’11 agosto.A bordo della nave 88 allievi Ufficiali che, dopo aver vissuto il battesimo del mare lo scorso anno a bordo della nave scuola Amerigo Vespucci, proseguono il loro percorso di crescita professionale, attraverso un intenso programma centrato sull’addestramento alla navigazione e alla gestione di tutte le attività tipiche di una nave militare, questa volta a bordo di una “nave grigia”, ossia un’unità combattente maggiore.

La prima fase della campagna ha avuto una spiccata connotazione operativa, con la partecipazione della nave all’operazione Mare Sicuro, come unità sede di comando ed ha permesso agli allievidi apprendere come interagiscono in mare i team funzionali di bordo, conoscere le apparecchiature per condurre la navigazione, gli apparati per le telecomunicazioni radio e satellitari e il complesso sistema di combattimento e di piattaforma.

Tra le attività operative, gli allievi hanno seguito anche l’intervento risolutivo in favore di un peschereccio di Mazzara del Vallo in una potenziale situazione di rischio.Questa parte di campagna d’istruzione permetterà ai futuri Ufficiali di arricchire il bagaglio professionale acquisendo al contempo la consapevolezza del lavoro di squadra, dello spirito di servizio individuale e soprattutto del valore assoluto dell’Equipaggio.La campagna di istruzione di nave Durand de la Penne, permette di rappresentare, con la presenza di una nave della Marina Militare, il Paese all’estero e, sotto il profilo della formazione, a predisporre l’allievo al dialogo e all’apertura verso culture e costumi diversi.

Al termine della sosta al Pireo Nave De La Penne proseguirà la Campagna d’Istruzione 2017 toccando i porti di Odessa (Ucraina), Varna (Bulgaria) e Aksaz (Turchia) per concludersi a Livorno il prossimo 23 settembre, insieme a Nave Amerigo Vespucci, Nave Palinuro ed alle unità a vela minori della Marina Militare tutte impegnate nell’addestramento del personale della Forza Armata.

Comandata dal Capitano di Vascello Fabrizio Rutteri, Nave Durand De La Penne ormeggerà presso il Terminal Crociere del porto del Pireo ed aprirà al pubblico nei seguenti giorni e orari:

- 28 agosto: dalle 16.00 alle 19.00

- 29 agosto: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00

- 30 agosto: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00

Leggi anche: