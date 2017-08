CAMPIONATI MONDIALI PER CLUB DI DRAGON BOAT: OTTO GIORNI ALL’ATTESA KERMESSE

VENEZIA – Manca davvero pochissimo all’appuntamento con i “Campionati Mondiali per Club di Dragon Boat”, che si svolgeranno a Venezia da domenica 3 a venerdì 8 settembre.

Tutti i dettagli e il programma dell’attesa kermesse internazionale saranno illustrati dal Comitato Organizzatore della Venice Canoe & Dragon Boat, domani – venerdì 1° settembre (ore 12.00) – nella sede di Ca’ Farsetti del Comune di Venezia (San Marco, 4136). Interverranno Giovanni Giusto (consigliere delegato alla “Tutela delle Tradizioni” del Comune di Venezia) e Andrea Bedin (presidente del Comitato Organizzatore della Venice Canoe & Dragon Boat).

Per la prima volta a Venezia saranno coinvolti circa 2000 partecipanti tra atleti e accompagnatori, in rappresentanza di 65 club provenienti da 16 Cina, Filippine, Gran Bretagna, Germania, Hong Kong, Iran, Italia, Moldavia, Polonia, Repubblica Ceca, Russia, Svizzera, Ucraina, Ungheria, Stati Uniti, Svezia.

Come anticipazione è curioso rilevare che gli equipaggi più numerosi saranno Ruhrpottboot (Germania) con 80 atleti, Hong Kong con 67, Otaman (Ucraina) con 60 e Drag Attack (Germania) con 54. A regalare un carattere sociale all’evento contribuirà, inoltre, la partecipazione delle “Donne in rosa” per sensibilizzare sull’utilità del dragon boat sul piano riabilitativo per le donne operate di tumore al seno: ad oggi hanno confermato la loro presenza Pink Butterfly Roma, Trifoglio Rosa Mestre, U.G.O. Padova e Kayak Canoa Cordenons.

