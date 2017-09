MARINA MILITARE: IL CACCIATORPEDINIERE DURAND DE LA PENNE IN SOSTA AD ODESSA (UCRAINA)

ODESSA – Il Cacciatorpediniere della Marina Militare Luigi Durand de la Penne è arrivato oggi a Odessa dove resterà fino a giovedì 7 settembre, nell’ambito della Campagna d’Istruzione della 2^ classe dell’Accademia Navale.Partita da Taranto l’11 agosto, l’unità ha effettuato la prima sosta al Pireo e al termine della tappa in Ucraina dirigerà verso Varna in Bulgaria ed Aksaz in Turchia per fare rientro in Italia a fine mese.

La campagna addestrativa svolta su una nave operativa rappresenta una importante novità formativa per gli 88 allievi Ufficiali della seconda classe dell’Accademia navale di Livorno che continuano il percorso di crescita professionale intrapreso, svolgendo un intenso programma addestrativo incentrato sulla condotta della navigazione e sulle operazioni di sicurezza marittima.

Tra le attività svolte anche una esercitazione con gli impianti di artiglieria 127/54 e 76/62, i cannoni della nave, diversi tra loro per il calibro e la “gittata”, distanza raggiunta dai proiettili.L’attività di Nave De la Penne nei porti esteri permette di portare l’eccellenza nazionale ed il prestigio delle nostre Forze Armate all’estero, attraverso la partecipazione ad eventi culturali e promozionali, in collaborazione con le rappresentanze diplomatiche nazionali dei Paesi ospitanti.

Questa attività rappresenta anche un momento significativo per gli allievi che hanno una straordinaria opportunità di conoscere e confrontarsi con culture e costumi diversi in una visione internazionale, europea e globale, che tratteggia questo inizio di millennio come “secolo blu”. La “crescita blu” è considerato infatti un fattore chiave su cui puntare per uno sviluppo sostenibile del nostro Paese in un contesto dove la marittimità rappresenta una risorsa fondamentale per la crescita commerciale, occupazionale e tecnologica.Il 5 settembre, alle ore 11, il Comandante della nave, capitano di vascello Fabrizio Rutteri, terrà una conferenza stampa a bordo durante la quale presenterà la nave e la Campagna d’Istruzione 2017.

Nave Durand de la Penne sarà aperta al pubblico nei seguenti giorni e orari:

- 4 Settembre, dalle 15.00 alle 17.00;

- 5 Settembre, dalle 15.00 alle 17.00;

- 6 Settembre, dalle 15.00 alle 17.00;

