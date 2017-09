MARINA MILITARE: NAVE SCUOLA AMERIGO VESPUCCI IN SOSTA A CADICE DAL 5 AL 9 SETTEMBRE

Scritto da Redazione Italia, News

CADICE – La Nave Scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare è arrivata oggi a Cadice, in Spagna, dove resterà fino al 9 settembre, per la decima tappa della Campagna d’Istruzione 2017.

Partita dall’Arsenale Militare di La Spezia il 19 aprile scorso per la Campagna d’Istruzione 2017, la “nave più bella del Mondo” ed il suo equipaggio hanno finora portato l’eccellenza italiana ed il prestigio delle nostre Forze Armate in nord America, attraverso la partecipazione ad eventi culturali e promozionali, in collaborazione con le rappresentanze diplomatiche nazionali nei Paesi visitati.

Nave Vespucci ha già partecipato, ad Hamilton (isole Bermuda), alla regata velica internazionale “Tall Ship Race” che mantiene viva, grazie ai “giganti del mare”, la tradizione della navigazione a vela soprattutto nelle giovani generazioni. Il veliero della Marina Militare ha poi visitato il Canada dove ha partecipato alle celebrazioni del 150° anniversario della confederazione Canadese e ha ricevuto la visita del Capo dello Stato. Dopo aver effettuato due tappe negli Stati Uniti, dove gli Allievi della 1^ classe dell’Accademia Navale di Livorno hanno avuto anche la possibilità di visitare il Palazzo delle Nazioni Unite, Nave Vespucci ha attraversato nuovamente l’Oceano Atlantico sostando a Ponta Delgada, nelle isole Azzorre.

Grande è stato il successo di pubblico soprattutto nella comunità italiana all’estero che, salendo a bordo, ha potuto respirare il “profumo di casa” e incontrare tra l’equipaggio i propri connazionali. Infatti, sono stati oltre 32.000 i visitatori che ad oggi hanno approfittato della presenza del Vespucci nei diversi porti, per poterne ammirare lo stile, unico nel suo genere, e la bellezza di un fascino senza tempo.

La Campagna d’Istruzione a bordo di Nave Vespucci, ed in particolare la traversata atlantica con la navigazione a vela, le continue esercitazioni marinaresche, l’applicazione dei principi di navigazione astronomica per la determinazione della posizione, i ritmi incalzanti dei servizi di guardia, rappresentano un elemento cardine nella formazione del personale della Marina Militare e contribuiscono a trasferire quei valori fondanti che contraddistinguono gli uomini e le donne della forza armata quali l’amore per il mare, l’etica, la fedeltà, la disciplina e l’onore ma anche lo spirito di corpo, il fare squadra, il creare l’equipaggio.

Mercoledì 6 settembre, alle ore 10:30, il Comandante della nave, Capitano di Vascello Angelo Patruno, terrà una conferenza stampa a bordo durante la quale presenterà la nave e la Campagna d’Istruzione 2017. Dopo Cadice l’Unità navale dirigerà verso Tolone, in Francia, penultima tappa della Campagna d’Istruzione 2017. Media Partner della campagna, che ne seguono le varie fasi e tappe, sono: RAI (RAI Italia e Linea Blu), Rtl 102.5, RTV San MARINO, La Stampa, Il Secolo XIX.

Nave Amerigo Vespucci ormeggerà presso il porto di Cadice ed aprirà al pubblico nei seguenti giorni e orari:- Martedì 5 settembre: dalle ore 16.30 alle 18.30

- Mercoledì 6 settembre: dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 14.40 alle 18.30

- Giovedì 7 settembre: dalle 10.30 alle 12.00

- Venerdì 8 settembre: dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.30

Leggi anche: