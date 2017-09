A LIVORNO L’ULTIMA TAPPA DELLE CAMPAGNE D’ISTRUZIONE 2017 DELLA MARINA MILITARE

Scritto da Redazione Italia, News

LIVORNO – Il mattino di sabato 23 settembre, dopo aver effettuato l’ultimo ammaina bandiera in navigazione alla presenza del Ministro della Difesa, Senatrice Roberta Pinotti, accompagnata dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Claudio Graziano e dal Capo di Stato Maggiore della Marina, Ammiraglio Valter Girardelli, le Navi Scuola della Marina Militare ormeggeranno presso la Banchina Capitaneria del porto di Livorno.La città tornerà quindi nuovamente ad ospitare i familiari ed i conoscenti degli equipaggi, degli allievi Ufficiali e Sottufficiali in formazione della Marina Militare che quest’anno a bordo di nave Vespucci, Palinuro, De La Penne, Caroly, Corsaro II e Orsa Maggiore hanno svolto le Campagne d’Istruzione estive.

Le campagne d’istruzione di quest’anno hanno portato le navi della Marina Militare a toccare numerosi porti, nel Mediterraneo, in oceano Atlantico, in nord America, nel Mar Egeo e nel Mar Nero , dove gli equipaggi e i militari in formazione presenti a bordo hanno preso parte ai numerosi eventi culturali e promozionali, organizzati in collaborazione con le rappresentanze diplomatiche nazionali dei Paesi visitati, per portare l’eccellenza italiana ed il prestigio delle nostre Forze Armate all’estero.

Grande è stato il successo di pubblico soprattutto tra la comunità italiana all’estero che, salendo a bordo delle Unità Navali italiane, ha potuto respirare il “profumo di casa” e incontrare tra l’equipaggio i propri connazionali, conterranei, concittadini.Infatti, sono stati circa 70.000 i visitatori che nel corso delle campagne hanno avuto modo di salire a bordo delle navi scuola della Marina Militare.Nave Vespucci dopo aver svolto la traversata atlantica a vela, è tornata a distanza di 16 anni negli Stati Uniti e in Canada, dove a Montreal ha ospitato a bordo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione delle celebrazioni del “150° anniversario della confederazione canadese”.

Nave Palinuro ha navigato e raggiunto alcuni dei principali porti del mar Egeo e del Mar Nero, ed è stata protagonista a Trieste del Forum sui Balcani Occidentali ospitando a bordo alcuni dei più importanti capi di Governo Europei.Il cacciatorpediniere Durand De La Penne, dopo sette anni, è tornato ad essere protagonista di una campagna d’istruzione e gli allievi della 2^classe dell’Accademia Navale presenti a bordo, prima di raggiungere il Mar Nero, hanno avuto l’opportunità di svolgere il proprio addestramento in un contesto operativo reale, nell’ambito dell’Operazione Mare Sicuro nel Canale di Sicilia.

Le unità a vela Caroly, Corsaro II e Orsa Maggiore, con a bordo la terza classe dell’Accademia Navale, hanno svolto le campagne d’istruzione in Oceano Atlantico e in Mediterraneo e hanno fornito ai giovani Ufficiali la possibilità di approfondire tra l’altro le conoscenze marinaresche attraverso la partecipazione a regate veliche di livello internazionale.

Le Campagne d’Istruzione a bordo delle Unità Navali, caratterizzate dalle continue esercitazioni, dall’applicazione dei principi di navigazione anche astronomica per la determinazione della posizione, dalle attività operative e dai ritmi incalzanti dei servizi di guardia, rappresentano un elemento cardine nella formazione del personale della Marina Militare e contribuiscono a trasferire quei valori fondanti che contraddistinguono gli uomini e le donne della Forza Armata quali l’amore per il mare, l’etica, la fedeltà, la disciplina e l’onore ma anche lo spirito di corpo, il fare squadra, il creare l’equipaggio.

Le navi, al termine della sosta a Livorno, continueranno a navigare nell’ambito della attività istituzionali e di rappresentanza della Marina Militare: il Vespucci sarà ospite d’onore e cornice d’eccellenza al Simposio delle Marine a Venezia, il Palinuro dirigerà verso Messina per partecipare alla Festa della Marineria 2017 e nave De La Penne tornerà a svolgere attività operativa.

Leggi anche: