“La riforma portuale di Federico II”: presentazione a Bari il 28

Scritto da Redazione Italia, News

BARI – Bari sarà la prima tappa del tour del volume “La riforma portuale di Federico II”, nuovo lavoro dell’avvocato Alfonso Mignone che racconta come un provvedimento (ordinatio novorum portuum), emanato dall’imperatore nel 1239, abbia dato luogo alla prima riforma dell’ordine mento portuale nel Regno di Sicilia al fine di dotare 11 scali individuati come strategici per l’esportazione di prodotti agricoli di una governance e di garantire entrate cosmico per l’Erario.

Federico II, inoltre, anticipo’ di un millennio la creazione di “Zes” per incentivare gli investimenti dei mercanti delle Repubbliche Marinare di Genova e Venezia nel suo regno. Una “visione” della logistica e del ruolo dell’economia del mare davvero stupefacente nella sua attualità.

Il libro edito dalla Tipografia La Nuova Mezzina di Molfetta, sarà presentato all’interporto di Puglia il 28 settembre alle 16.30 grazie alla partnership dei Propeller Clubs di Bari, Brindisi e Taras, con saluti dei rappresentanti delle Istruzioni ed interventi di storici locali, sarà il preludio storico-culturale alla XV Convention Nazionale dell’International Propeller Clubs che si terrà a Taranto il 29 e 30 settembre.

Leggi anche: