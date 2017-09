MARINA MILITARE: “UN MARE DI SORRISI” 16° WEEKEND CLINIC A BORDO DI NAVE CAVOUR

Scritto da Redazione Italia, News

TARANTO – Da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre, presso l’ospedale di bordo della portaerei Cavour ormeggiata presso la Stazione Navale Mar Grande di Taranto, si svolgerà il sedicesimo weekend clinic, nell’ambito del progetto “un mare di sorrisi”.http://www.operationsmile.it/cosa-facciamo/progetti-italia/un-mare-di-sorrisiI medici volontari della fondazione Operation Smile Italia onlus, con il supporto del personale del servizio sanitario della Marina Militare e delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, opereranno il 30 settembre a bordo dell’unità ammiraglia della Marina quattro piccoli pazienti affetti da labio palatoschisi di età compresa tra quattro e tredici mesi – tutti di nazionalità italiana, di cui 3 provenienti dalla Puglia e 1 dall’Abruzzo – tra i quali ci sarà il piccolo Davide al quale verrà completata la ricostruzione del palato.La collaborazione tra la Marina Militare e la Fondazione Operation Smile Italia ONLUS dura ormai da 7 anni.

L’impegno congiunto, iniziato nel 2010 in occasione della partenza della porterei Cavour per la missione “White Crane” in soccorso alla popolazione di Haiti colpita da un violento terremoto, è proseguito tra novembre 2013 e aprile 2014 in occasione del periplo dell’Africa effettuato dalle unità della Marina del 30° Gruppo Navale e prosegue ancora oggi grazie alle efficienti strutture ospedaliere di nave Cavour e di nave Etna.

Dal 2013 a oggi nave Cavour ha ospitato le quindici sessioni del progetto, nel corso delle quali sono stati visitati 160 pazienti ed effettuati più di 70 interventi chirurgici.La Marina Militare fornisce le proprie capacità al servizio della collettività attraverso lo svolgimento di attività a carattere umanitario, integrandosi pienamente con Enti ed Associazioni non governative. È nel cuore di ogni marinaio il desiderio di aiutare le persone in difficoltà; secondo il motto “Fare del bene, fa bene”.

