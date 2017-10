Nautica e fisco

GENOVA – Consigliato ai diportisti, soprattutto a quelli della domenica, il volume “Nautica e Fisco”, edito da UCINA e dall’Agenzia delle Entrate, diventa strumento necessario per continuare a navigare nella “legalità”. Non solo. Il volume è un’ottima opportunità di studio operativo per professionisti, operatori del settore della nautica da diporto, cantieri navali e porticcioli.

Effettivamente, il settore ne aveva bisogno per continuare a crescere e visto che l’ultima edizione risale al 2013. In questi ultimi anni, il settore della nautica da diporto ha supportato una continua evoluzione sia nella normativa nazionale e sia in quella europea.

Il volume tratta tutte le novità che sono intervenute in tema fiscale e doganale; le normative nuove con i vari adempimenti per la navigazione da diporto in acque nazionali, oltre a contenere degli approfondimenti su temi d’interesse specifico, come contratti compra/vendita d’imbarcazioni in Italia e all’estero, i vari noleggi; tutto il volume è stato redatto con un’impostazione moderna: mettere al centro dei problemi l’utente diportista e contribuente.

Abele Carruezzo

