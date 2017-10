MARINA MILITARE: NAVE AMERIGO VESPUCCI IN SOSTA A CASTELLAMMARE DI STABIA

CASTELLAMMARE – Il 5 e 6 Ottobre la Nave Scuola Amerigo Vespucci, della Marina Militare, farà sosta nel porto di Castellammare di Stabia. Dopo aver svolto una impegnativa traversata atlantica spinta dagli Alisei, con gli Allievi Ufficiali dell’Accademia Navale a bordo, che ha visto anche il transito a vela dello Stretto di Gibilterra, la scorsa estate Nave Vespucci è tornata a distanza di 16 anni negli Stati Uniti e in Canada per la Campagna d’istruzione 2017, dove a Montreal ha ospitato a bordo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione delle celebrazioni del “150° anniversario della confederazione canadese”.

Terminata la campagna d’istruzione, la nave scuola è ripartita a fine settembre da Livorno per raggiungere alcuni porti italiani per dare l’opportunità, alla cittadinanza dei porti che saranno visitati, di poterne ammirarne lo splendore e toccarne in prima persona il fascino senza tempo.

Dopo una prima sosta a Civitavecchia, il Vespucci ritorna a far visita alla città campana luogo delle sue origini dove ben 86 anni fa, sotto la supervisione del Direttore e responsabile della progettazione, tenente di vascello del Genio Navale Francesco Rotundi, fu impostata, costruita e varata.

Durante la sosta a Castellammare di Stabia, sarà possibile visitare nave Amerigo Vespucci nei seguenti orari:

Giovedì 5 ottobre dalle 16:00 alle 18:30;

Venerdì 6 ottobre dalle 10:00 alle 12:30.

