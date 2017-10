MARINA MILITARE E YACHT CLUB ITALIANO CELEBRANO I 10 ANNI DI “TENDER TO NAVE ITALIA”

Scritto da Redazione Italia, News

GENOVA – Il 14 ottobre 2017 presso il Porto Antico di Genova alla presenza del Ministro della Difesa, Senatrice Roberta Pinotti, del Capo di Stato Maggiore della Marina, Ammiraglio di Squadra Valter Girardelli e del Dr. Roberto Sestini, Presidente Fondazione Tender to Nave Italia si svolgerà la cerimonia per celebrare i 10 anni di attività della Fondazione (www.naveitalia.org), costituita il 10 gennaio 2007 dalla Marina Militare e dallo Yacht Club Italiano.

Alla cerimonia prenderà parte anche il Sindaco di Genova, Dr. Marco Bucci.Nel corso della cerimonia, Sua Em. Rev.ma Angelo Cardinale Bagnasco, rinnoverà, a distanza di dieci anni, la Sua benedizione a Nave Italia, la goletta armata a brigantino che, affidata ed equipaggiata dal 19 marzo 2007 con uomini e donne della Marina Militare, rappresenta con i suoi tre alberi lo strumento operativo della Fondazione.

La Fondazione Tender to Nave Italia promuove la cultura del mare e della navigazione come strumenti di educazione, formazione, abilitazione, riabilitazione, inclusione sociale e terapia. I beneficiari sono associazioni non profit, ONLUS, scuole, ospedali, servizi sociali, aziende pubbliche o private che promuovano azioni inclusive verso i propri assistiti e le loro famiglie.

Dalla nascita della Fondazione su Nave Italia hanno veleggiato oltre 4000 persone, marinai speciali provenienti dal territorio italiano e per la prima volta quest’anno anche da Paesi esteri che, nonostante tutto, hanno sfidato il vento, le onde e hanno seguito le regole militari per riscoprire dentro se stessi la capacità di fare, imparare, convivere e gioire.

La campagna di Nave Italia di quest’anno va ricordata per due avvenimenti unici: la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a bordo, svoltasi a Civitavecchia lo scorso 9 giugno in occasione della Giornata della Marina, e l’avvio di progetti internazionali, che ha permesso l’imbarco di 14 bambini affetti da malattie oncologiche, provenienti dalla Repubblica Ceca.

Leggi anche: