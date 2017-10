Most Italy 2017: partecipano 40 professionisti della logistica e del trasporto internazionale

ROMA – I contenuti del corso sono stati disegnati esclusivamente per professionisti italiani, provenienti da diverse ditte di trasporto e logistica e istituzioni rilevanti del settore. I partecipanti venivano dalle seguenti aziende: Alpina Italiana, Arcese, Automar, Brucato DE.T.A., C.I.L.P Coop (Cooperativa Impresa di Lavoratori Portuali), C.F.I. (Compagnia Ferroviaria Italiana), Camera di Commercio di Chieti, Codognotto, Compagnia Portuale Civitavecchia, Consorzio 906, Costa Crociere, Easytrip, Merlini Group, Grimaldi Lines, Gruppo Bonatesta, Guido Bernardini, Intermodal Trasporti, Logistica Mediterranea, Palermo Euro Terminal, Polo Inoltra e Savona Terminal Auto.

Erano presenti anche rappresentanti delle autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro- Settentrionale e del Mare Adriatico Meridionale, così come del centro di formazione ITS Logistica Puglia, della RAM Spa e dell’Università Federico II di Napoli.L’obbiettivo della formazione è presentare ai partecipanti tutti i benefici che possono ottenere incorporando le autostrade del mare come elemento chiave nella costruzione di supply chain efficienti e sostenibili.

Oltre alle lezioni teoriche e ai workshop, i partecipanti hanno lavorato sodo per risolvere un case study preparato ad hoc e hanno potuto osservare da vicino le infrastrutture e le attrezzature che permettono di realizzare le operazioni intermodali. Infine si sono organizzate attività di networking per facilitare lo sviluppo di reti di contatto tra professionisiti ed esperti del settore italiani che hanno partecipato alla formazione.

Il risultato è stato eccellente e i nostri alunni hanno giudicato l’esperienza in termini molto positivi che rispecchiano un alto grado di soddisfazione.Il corso è servito anche da platea per la presentazione di un progetto innovativo che prende spunto dal libro “Il nuovo corridoio Mediterraneo”, che propone una nuova diramazione del corridoio Mediterraneo già esistente nella rete TEN-T. Gli autori del libro, Antonio Nervegna ed Euclide Di Pretoro, hanno avuto modo di illustrare il porgetto, ancora in fase embrionale, e di condividerlo con i futuribili utenti di questo corridoio trasversale che unirebbe la Spagna alla Croazia, passando per il centro della penisola italiana.

La Escola ha già chiare le date per la quarta edizione: dal 29 settembre al 2 ottobre 2018.Da qui fino alla fine dell’anno, la Escola ha in programma altri due corsi per professionisti spagnoli e portoghesi (MOST Iberia, dal 21 al 24 ottobre), la prima edizione del MOS Magreb, per professionisti marocchini (dall’11 al 15 novembre) e il MOST France, per il mercato francese (dal 25 al 28 novembre).

