MARINA MILITARE E YACHT CLUB ITALIANO CELEBRANO I 10 ANNI DI “TENDER TO NAVE ITALIA”

ROMA – Alla presenza del Ministro della Difesa, Senatrice Roberta Pinotti si svolgerà la cerimonia per celebrare i 10 anni di attività della Fondazione (www.naveitalia.org), costituita il 10 gennaio 2007 dalla Marina Militare e dallo Yacht Club Italiano.

La Fondazione Tender to Nave Italia promuove la cultura del mare e della navigazione come strumenti di educazione, formazione, abilitazione, riabilitazione, inclusione sociale e terapia. I beneficiari sono associazioni non profit, ONLUS, scuole, ospedali, servizi sociali, aziende pubbliche o private che promuovano azioni inclusive verso i propri assistiti e le loro famiglie.

Interverranno:

Senatrice Roberta Pinotti, Ministro della Difesa

Ammiraglio Valter Girardelli, Capo di Stato Maggiore della Marina

Dottor Roberto Sestini, Presidente della Fondazione TTNI

Dottor Nicolò Reggio – Presidente YCI

Saranno presenti:

Dottor Marco Bucci, Sindaco di Genova

Sua Eminenza Reverendissima Angelo Cardinale Bagnasco, Presidente CCEE (in attesa di conferma)

