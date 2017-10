Al via la III Giornata Nazionale dell’Economia del Mare

Scritto da Redazione Italia, News

GENOVA – Competitività e sviluppo dei settori legati all’Economia del Mare: nautica, portualità turistica e commerciale, logistica e trasporti, pesca, turismo, agroalimentare, sport, valorizzazione delle produzioni di qualità e internazionalizzazione.

Dal 19 al 21 ottobre la città di Gaeta ospita la “III Giornata Nazionale sull’Economia del mare”, organizzata dalla Camera di Commercio di Latina con l’Azienda speciale per l’economia del Mare, in collaborazione con Unioncamere Nazionale e Unioncamere Lazio.

Nella prima giornata verranno presentati i risultati del “VI Rapporto sull’Economia del Mare”, con tutte le informazioni aggiornate sulle dinamiche della “blue economy”, utili per l’orientamento delle strategie degli operatori economici, degli stakeholder e delle amministrazioni territoriali che operano nel settore.

A Gaeta saranno inoltre presenti diversi operatori stranieri provenienti dal Canada in forte espansione per il settore “food&beverage”, e dalla Spagna e la Grecia per la nautica e la subfornitura nautica, con un programma di incontri di business e visite presso le aziende aderenti al sistema camerale.

