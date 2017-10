MARINA MILITARE: INCONTRO TRA CAPI DELLE MARINE ADERENTI ALL’INIZIATIVA ADRION

Scritto da Redazione Italia, News

VENEZIA – Martedì 17 ottobre 2017, cogliendo l’occasione del Regional Seapower Symposium di Venezia, i Capi delle Marine delle sei Nazioni aderenti all’Inizia Adriatico-Ionica ADRION – Albania, Croazia, Grecia, Italia, Montenegro e Slovenia – si sono riuniti a bordo del nostro meraviglioso Veliero-Nave Scuola AMERIGO VESPUCCI, per un incontro periodico orientato a valutare i piani di cooperazione in atto e a identificare nuove aree per ulteriori potenziamenti.

In un clima di aperta e fattiva partecipazione il Capo della Marina Militare Italiana – Ammiraglio Valter Girardelli – e i suoi omologhi hanno discusso diverse tematiche di comune interesse. L’obiettivo pienamente condiviso si è focalizzato sulle possibilità di incremento del livello di sicurezza marittima nella regione di interesse e di allargamento dello spettro delle collaborazioni, in atto e future, includendo aspetti di ricerca e sviluppo in diversi campi, come ad esempio quello dei combustibili innovativi e alternativi.

Leggi anche: