SRM PRESENTA IL 7° RAPPORTO ANNUALE SU RELAZIONI ECONOMICHE TRA ITALIA E MEDITERRANEO

Scritto da Redazione Eventi, News

NAPOLI – Venerdì 20 ottobre 2017 SRM (centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) presenterà a Napoli la 7° edizione del Rapporto “Le relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo” nell’ambito del convegno Europa e Mediterraneo tra crisi e opportunità: il ruolo del nostro Paese e della sua economia.

Interverranno: Pier Carlo Padoan, Ministro dell’Economia e delle Finanze, e Claudio De Vincenti, Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno.L’evento, organizzato da SRM e Banco di Napoli in collaborazione con la Fondazione Mezzogiorno Europa, si terrà presso la Sala delle Assemblee del Banco di Napoli a partire dalle ore 15 e si focalizzerà sul tema della crescente centralità del Mediterraneo e sulle future politiche di stabilità e sviluppo per il rilancio dell’economia italiana e del Mezzogiorno.

In questo Rapporto SRM ha analizzato infatti – oltre alle dinamiche di import-export tra l’Italia e i Paesi dell’Area – gli innovativi modelli di sviluppo e la competitività portuale di alcuni paesi MENA. In particolare è stato approfondito lo strumento delle ZES (Zone Economiche Speciali), in procinto di essere sperimentato anche nel Sud Italia grazie al cosiddetto Decreto Mezzogiorno.

Il convegno sarà aperto da Maurizio Barracco, Presidente del Banco di Napoli, Paolo Scudieri, Presidente di SRM, Umberto Ranieri, Presidente della Fondazione Mezzogiorno Europa, Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, e Francesco Guido, Direttore Generale del Banco di Napoli. I risultati del Rapporto saranno illustrati da Massimo Deandreis, Direttore Generale di SRM, e Alessandro Panaro, Responsabile Maritime & Mediterranean Economy di SRM.

Leggi anche: