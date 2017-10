Operativo da oggi il nuovo Bacino 10 di Marsiglia, il più grande bacino del Mediterraneo

Scritto da Redazione Italia, News

GENOVA – Il Bacino 10 del porto di Marsiglia, il più grande del Mediterraneo e uno dei più grandi al mondo, torna ad essere pienamente operativo e pronto ad accogliere le prime navi già da questa settimana. Gestito da Chantier Naval de Marseille (CNdM), il Bacino 10 è pronto ad ospitare tutte le tipologie di mezzi navali, inclusi quelli di lunghezza superiore ai 270 metri, grazie alle sue dimensioni: 465 m in lunghezza e 85 m in larghezza. Le operazioni inizieranno nella giornata di oggi con la manutenzione programmata di una nave da crociera MSC, a cui seguiranno due navi Costa alla fine di novembre e all’inizio di dicembre.

Con il nuovo bacino, il cantiere e il porto di Marsiglia hanno tutto ciò che serve per posizionarsi come destinazione di primo livello per tutti gli armatori. Navi da crociera, tanker, navi cargo, RO/RO, portacontainer e piattaforme off-shore potranno beneficiare dell’ampia esperienza e delle tecnologie all’avanguardia del cantiere. Inoltre, un investimento di circa 10 milioni di euro è stato pianificato per accrescere l’efficienza della struttura.

Tra le attività portate avanti da CNdM, un focus particolare verrà dedicato alle operazioni collegate all’ottimizzazione dell’efficienza energetica e delle performance ambientali delle navi da crociera, in linea con le nuove normative e le strategie di investimento delle compagnie.

Questo passo importante segue un altro sviluppo significativo nel rafforzamento di CNdM, rappresentato dall’ingresso di Costa Crociere con una quota del 33,3% nel mese di agosto 2016. “È una grande soddisfazione perla nostra azienda vedere finalmente operativo il Bacino 10 di Marsiglia, poiché abbiamo sempre creduto nella potenzialità di questa struttura. La disponibilità del Bacino 10 segna un punto di svolta nelle attività di Chantier Naval de Marseille che ora può diventare il punto di riferimento nell’area del Mediterraneo per le riparazioni navali per tutti gli armatori e per mezzi navali anche di grandi dimensioni, in sinergia con i nostri cantieri di Genova” afferma Ferdinando Garrè, Amministratore delegato di San Giorgio del Porto, azionista di CNdM. “Ciò è stato possibile grazie ad investimenti che ci consentono di ampliare le nostre attività su nuovi segmenti di mercato e ad aumentare l’efficienza del cantiere con nuove tecnologie”.

I lavori sul bacino 10 sono iniziati a metà 2013 con la costruzione della nuova barca-porta in cemento, la revisione del sistema di pompaggio, la riparazione dei mezzi di sollevamento e la riprogettazione di tutti gli impianti (elettrici, fognari, ecc.).

Il porto marsigliese, il più grande della Francia, si pone all’avanguardia del mercato cantieristico grazie alle sue caratteristiche infrastrutturali, che permettono di gestire navi di grandi dimensioni. Chantier Naval de Marseille opera tre bacini di carenaggio, tra cui il bacino 10, il più grande bacino del Mediterraneo e uno dei più grandi al mondo.

Chantier Naval de Marseille è stata fondata da San Giorgio del Porto, parte del gruppo Genova Industrie Navali, nel 2010 e impiega circa 120 dipendenti, tra cui architetti navali, ingegneri meccanici e tecnici specializzati. Il cantiere si trova in una posizione strategica perché posto al centro di una grande zona di traffico navale che si estende da Genova fino a Barcellona.

Leggi anche: