MARINA MILITARE: NAVE VESPUCCI IN SOSTA A LA MADDALENA DAL 2 AL 3 NOVEMBRE

Scritto da Redazione Italia, News

LA MADDALENA – Dal 2 al 3 novembre la Nave Scuola Amerigo Vespucci, della Marina Militare, farà sosta presso la banchina Zonza del porto di La Maddalena proseguendo la navigazione che in questo periodo la vede protagonista attorno all’Italia.

Al termine della Campagna d’istruzione 2017, l’Amerigo Vespucci è ripartita a fine settembre da Livorno per effettuare una navigazione lungo le coste del nostro Paese che l’ha già vista accogliere a bordo circa 53.000 visitatori nel corso delle soste a Civitavecchia, Chioggia, Venezia, Trieste, Taranto e a Castellammare di Stabia, città campana dove ben 86 anni fa, sotto la supervisione del Direttore e responsabile della progettazione, Tenente di Vascello del Genio Navale Francesco Rotundi, fu impostata, costruita e varata.

La nave tornerà a visitare La Maddalena, dopo una lunga assenza durata ben 33 anni, prima di terminare le attività in mare per quest’anno e fare rientro a La SpeziaVenerdì 3 novembre, alle ore 11.00, il comandante dell’Amerigo Vespucci, Capitano di Vascello Roberto Recchia, terrà una conferenza stampa in cui sarà illustrata la nave e le attività che l’hanno vista protagonista durante il recente periodo.Nave Amerigo Vespucci, sarà aperta alle visite a bordo da parte della popolazione nei seguenti orari:- venerdì 3 novembre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30

