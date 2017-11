MARINA MILITARE: INAUGURAZIONE DELL’ANNO ACCADEMICO 2017/2018

TARANTO – Il 16 novembre alle ore 11.00, presso l’Aula Magna della Scuola Sottufficiali di Taranto, verrà svolta la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2017-2018 degli Istituti di Formazione della Marina Militare, alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Marina, Ammiraglio di Squadra Valter Girardelli.

All’evento saranno presenti anche esponenti del mondo accademico, tra i quali il Magnifico Rettore dell’Università di Bari “Aldo Moro”, Prof. Antonio Uricchio, a testimonianza sia dell’importanza che la formazione riveste per la Marina Militare che della proficua sinergia solidamente avviata tra la forza armata e il mondo accademico, vista la pluriennale collaborazione tra la Marina Militare e diverse università italiane, tra le quali, oltre a quella pugliese, anche quelle di Pisa, Genova, Trieste, Venezia, Modena, Reggio Emilia, Parma e Tor Vergata.

Per la prima volta quest’anno l’inaugurazione dell’Anno Accademico coinvolgerà in maniera congiunta tutti gli Istituti di Formazione della Marina Militare che per l’occasione saranno presenti con i frequentatori dell’Accademia Navale di Livorno, delle Scuole Sottufficiali di Taranto e La Maddalena, della Scuola Navale Francesco Morosini e dell’ Istituto di Studi Militari Marittimi di Venezia, della Scuola Telecomunicazione delle Forze Armate di Chiavari.

Gli ambiti formativi della Marina Militare si sono evoluti di pari passo con lo sviluppo tecnologico delle nuove costruzioni navali e spaziano da quelli tecnico-professionali connessi alla formazione di base a quelli di livello universitario nell’ambito della formazione avanzata. A questo si aggiunge un’impostazione fortemente improntata sui valori etici e morali che da sempre contraddistinguono gli uomini e le donne della Marina Militare di ogni ordine e grado.

Il programma prevede, tra l’altro, anche la consegna di premi e distintivi d’onore agli allievi risultati particolarmente meritevoli nel corso del precedente anno di studi per attitudine professionale e rendimento negli studi.

