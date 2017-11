TECNICO SUPERIORE PER LA PRODUZIONE E MANUTENZIONE DEL MEZZO NAUTICO. ISCRIZIONI APERTE FINO AL 16 NOVEMBRE

Scritto da Redazione Italia, News

BRINDISI – Fino al 16 novembre prossimo è possibile iscriversi al corso di formazione per TECNICO SUPERIORE PER LA PRODUZIONE E MANUTENZIONE DEL MEZZO NAUTICO, rivolto ai giovani diplomati del territorio. Un corso attinente alle vocazioni del territorio regionale che fissa lo sguardo sulle potenzialità del settore nautico e sulle opportunità che vengono dal mare e dal suo indotto.

La Puglia nautica, infatti, sta crescendo e per questo è necessario che i cantieri navali dispongano di esperti, con evidenti capacità sia tecniche che gestionali, in grado di fare da trait d’union tra i clienti ed gli stessi cantieri. L’obiettivo è, dunque, formare figure professionali in grado di produrre e manutenere imbarcazioni altamente sofisticate, come yacht e super yacht.

Sono previste lezioni teoriche e pratiche, 2000 ore delle quali 425 di stage. Il progetto, finanziato dalla Regione Puglia, è promosso dall’ITS Aerospazio ed è organizzato in collaborazione con il Distretto Nautico Regione Puglia e Assonautica

“E’ il primo corso professionale post diploma che punta a formare esperti del settore nautico- ha dichiarato il Presidente di Assonautica Italiana, Alfredo Malcarne- gli addetti alla produzione e manutenzione di imbarcazioni di lusso sono figure molto ricercate sia in Italia che all’estero. Il corso prevede quasi un anno di stage formativo attraverso l’ausilio e il supporto delle aziende che fanno parte del Distretto Nautico Regione Puglia. In somma è una buona occasione per occuparsi delle nuove generazioni sotto il profilo formativo”

