Confitarma: primo consiglio per il presidente Mario Mattioli

Scritto da Redazione Italia, News

ROMA – Il 15 novembre si è riunito il primo Consiglio confederale presieduto da Mario Mattioli che ha esaminato le principali problematiche del settore in trattazione a livello nazionale e internazionale con particolare attenzione alla Legge di Stabilità attualmente in discussione in Parlamento.

Il Consiglio ha poi proceduto all’elezione dei membri del Comitato Esecutivo che, ai sensi dell’art.23 dello Statuto, è presieduto dal Presidente di Confitarma ed è composto dall’ultimo past president, dal presidente del gruppo giovani armatori, dai presidenti delle Commissioni tecniche permanenti e da altri membri nominati dal Consiglio.

I presidenti di Commissione, nominati dal Consiglio su proposta del Presidente, e altri membri del Comitato esecutivo sono: Mario Mattioli, Presidente e Presidente della Commissione Porti e Infrastrutture ad interim; Federica Barbaro, Paolo CagnoniCarlo Cameli, Presidente Commissione Navigazione Oceanica, Angelo D’Amato, Presidente Commissione Risorse umane, Relazioni industriali e Education Giovanni Delle Piane, Giacomo Gavarone, Presidente Gruppo Giovani Armatori, Alessandra Grimaldi, Emanuele Grimaldi, Past President, Guido Grimaldi, Presidente Navigazione di Corto Raggio, Domenico Ievoli, Beniamino Maltese, Presidente Commissione Finanza e Diritto d’Impresa, Lorenzo Matacena, Presidente Commissione Tecnica navale Sicurezza e Ambiente, Alcide Ezio Rosina.

Il Tesoriere verrà nominato dal Consiglio nel corso della riunione fissata il 6 dicembre.Nella stessa data il Consiglio nominerà i membri delle Commissioni proposti dai rispettivi presidenti.

