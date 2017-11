Porto di Livorno: Msc interessata a Piattaforma Europa

LIVORNO – Msc parteciperà alla gara per la Piattaforma Europa di Livorno, il progetto che prevede la costruzione di un terminal contenitori che permetterà al porto di accogliere le navi di nuova generazione, quelle più grandi.

“Ci interessa, parteciperemo, per il momento da soli poi vedremo” ha detto il numero uno di Msc, Gianluigi Aponte a Genova a margine dell’incontro su “Connettere l’Italia. Genova: futuro in corso” a cui ha partecipato anche il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Graziano Delrio.

Per adesso c’è la gara per la progettazione e secondo le previsioni il nuovo terminal, con pescaggio e banchine in grado di ospitare le navi portacontenitori più grandi, e spazio retroportuale, potrebbe essere realizzato in teoria entro il 2022, ma si sta già discutendo della gara per la concessione, che dovrebbe scattare il prossimo anno.

