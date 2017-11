Delrio: “Quattordici miliardi investiti a Genova per opere infrastrutturali”

Scritto da Redazione Italia, News

GENOVA – Il ministro Delrio ha partecipato all’iniziativa “Connettere l’Italia. Genova: futuro in corso” organizzato da Università di Genova, Conftrasporto e Primocanale per fare il punto sullo sviluppo infrastrutturale e trasportistico di Genova e della Liguria.

“La Liguria – ha precisato Delrio – ha caratteristiche di connettività molto basse rispetto al resto del paese e per questo bisogna intervenire. Opere come la diga foranea, il Terzo Valico e la Gronda sono fondamentali in questo senso”.

Al Convegno erano presenti il presidente dell’Autorità di Sistema portuale di Genova e Savona, Paolo Emilio Signorini e il presidente di Msc Gianluigi Aponte che ha ribadito la necessità di avere al più presto le diverse infrastrutture per non perdere la competitività con le altre realtà europee: “Quando ci saranno le diverse opere penso che il traffico portuale potrà essere triplicato o addirittura quadruplicato”.

