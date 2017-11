MARINA MILITARE: GLI ALLIEVI DELL’ACCADEMIA NAVALE GIURANO FEDELTA’ ALLA PATRIA

LIVORNO – Sabato 2 dicembre, alle 10.30, 203 allievi Ufficiali frequentatori dell’Accademia Navale di Livorno giureranno fedeltà alla Repubblica Italiana, alla presenza del Ministro della Difesa Roberta Pinotti, che sarà accompagnata dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Claudio Graziano e al Capo di Stato Maggiore della Marina, Ammiraglio di Squadra Valter Girardelli.

Gli allievi Ufficiali, di cui 113 della 1^ Classe del Corso Normale, 86 del 17° Corso a Ferma Prefissata e 4 del 16° Corso Piloti di Complemento, pronunciando la formula del giuramento confermeranno il loro legame alla Patria entrando così a far parte ufficialmente della grande famiglia della Marina Militare.

Gli allievi Ufficiali della 1^ classe che giureranno sono gli stessi che hanno lavorato fianco a fianco alle altre Istituzioni per il soccorso alla popolazione livornese colpita dalla tragica esondazione dello scorso 10 settembre a dimostrazione della forte propensione della Marina Militare al servizio della collettività. Questo abbraccio virtuale con la cittadinanza verrà sancito quest’anno, per la prima volta, con il defilamento degli allievi Ufficiali lungo il Viale Italia al termine della cerimonia del Giuramento solenne, partendo da Piazza San Jacopo in Acquaviva e rientrando in Accademia attraverso il varco di Barriera Margherita.

In Accademia Navale vengono formati i futuri dirigenti della forza armata che, all’insegna delle tradizioni marinare, al termine dei corsi saranno in grado di assumere incarichi che li porteranno ad affrontare tutte le sfide del futuro al servizio del Paese con competenza e professionalità.

Come da tradizione, venerdì 1 dicembre, dalle 22:00 alle 22:45 si potrà assistere alla “ritirata degli allievi” giurandi, accompagnati dalla Fanfara dell’Accademia Navale, una sfilata con inizio da Viale Italia fino alla Terrazza Mascagni e che terminerà con il rientro in Accademia Navale.La cerimonia potrà essere seguita in diretta sulla WebTv della Marina Militare a partire dalle ore 10:30 del 2 dicembre al seguente link: https://www.youtube.com/user/ItalianNavy

