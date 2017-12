Corso di formazione per tecnici nautici: ieri la presentazione a Brindisi

BRINDISI – E’ stato presentato il corso di formazione per tecnico superiore per la produzione e la manutenzione del mezzo nautico, promosso dall’Its, istituto tecnico superiore, sezione aerospazio, in collaborazione con Assonautica, Distretto Nautico pugliese e l’Istituto Nautico Carnaro, finanziato dalla Regione Puglia.

Una opportunità per lo sviluppo del territorio investendo sulle competenze dei giovani. Il corso si terrà presso la sede dell’Istituto Nautico Carnaro formando una figura professionale altamente specializzata da inserire nel settore della cantieristica navale.Alfredo Malcarne, presidente della Camera di Commercio di Brindisi e presidente nazionale di Assonautica: “Questo è un modello che in Italia non esiste, un modello che stiamo inaugurando nella Camera di Commercio di Brindisi con grande orgoglio, ed è un modello che, già da domani a Gaeta (oggi, ndr) illustreremo e proveremo ad esportare all’interno del sistema camerale, con la rete di Assonautica, in tutt’Italia, grazie all’appuntamento della <<conferenza di sistema>>”.

Antonio Ficarella, presidente di Its Aerospazio: “Questi corsi sono fatti in stretta collaborazione con il mondo del lavoro, questo è il grande vantaggio, e si concluderanno con uno stage molto importante di mille ore, per andare incontro alle necessità del mondo del lavoro. L’Its nasce, tradizionalmente, per il settore aeronautico ma si sta espandendo, dopo questa iniziativa, nell’importantissimo settore della Nautica, che per la Puglia riveste grande importanza”.

Giuseppe Danese, presidente del Distretto Nautico pugliese: “Stiamo puntando molto sul turismo nautico, il Distretto è impegnato con una grande azione di internazionalizzazione, già iniziata nel 2011, creando importanti rapporti internazionali e quindi per poter raccogliere questi frutti dobbiamo avere non solo le infrastrutture adeguate per poter accogliere yacht e mega-yacht ma soprattutto delle figure tecniche idonee da poter fare da mediatore tra il committente della parte nautica e l’utente finale”.

Sebastiano Leo, Assessore regionale alla Formazione e al Lavoro con delega all’Istruzione:” Noi stiamo investendo molto sul capitale umano, cerchiamo di dare alta specializzazione per cercare di inserire i nostri giovani, senza grosse difficoltà, nel mondo del lavoro. Questi istituti devono essere supportati, come lo sta facendo la Regione Puglia”.

Salvatore Carruezzo

