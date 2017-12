Inaugurata la sede a Brindisi di OPS, Operatori Portuali Salentini

BRINDISI – Questa mattina è stat inaugurata la sede degli Operatori Portuali Salentini, OPS, all’interno della sede dell’Autorità Portuale di Brindisi, alla presenza di tutti gli associati e del presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare adriatico Meridionale, Ugo Patroni Griffi.

Nasce con l’intento di salvaguardare le attività dei porti di Brindisi e dell’area salentina, promuovendone lo sviluppo e migliorando l’attrattività.Teo Titi, Presidente di OPS, spiega: “L’associazione nata solo un anno fa è cresciuta. Un’associazione che vuol dire aggregazione di tutta una attività portuale che è l’anima del porto. Nata per promuovere ed esaltare e anche rivendicare il ruolo del porto di Brindisi rispetto agli altri porti e rispetto al sistema portuale voluto dal Ministero.

Questa sede non è solo un ufficio, è un luogo dove tutti gli operatori si possono ritrovare, un luogo dove si potranno studiare e documentarsi su tutte le ordinanze, leggi e regolamenti delle varie autorità. Ricordo che la OPS raccoglie tutte le categorie del porto, non fa gli interessi di una singola categoria, ma gli interessi generali del porto. Essere costruttivi, non distruttivi. Spero che possa servire da esempio ad altre categorie”.

Ugo Patroni Griffi: “Penso che avere gli operatori portuali in porto, con la sede della loro associazione, non può che valorizzare il porto. Sarà possibile avere uno scambio di vedute, un confronto sulle iniziative da fare, quindi la prossimità è solo un valore aggiunto”.

Salvatore Carruezzo

