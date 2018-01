Nuova associazione di armatori alternativa a Confitarma: presidente Stefano Messina

Scritto da Redazione Italia, News

GENOVA – Dopo riunioni e confronti, nasce la nuova associazione degli armatori, alternativa a Confitarma.

L’atto di costituzione sarà firmato lunedì prossimo davanti al notaio. Il nome è ancora top secret, ma si sa che il primo presidente sarà Stefano Messina.

Presumibilmente oltre al gruppo genovese Messina entreranno da subito a far parte della nuova casa degli armatori le aziende fuoriuscite da Confitarma, come GNV (del gruppo Msc) e Italia Marittima. Per adesso si tratterà di un’associazione indipendente che non fa parte di Confmare, il tavolo di confronto dello shipping da poco costituito fra le realtà che aderiscono a Confcommercio.

Gli armatori “dissidenti” avevano lasciato Confitarma alla vigilia dell’elezione a presidente di Mario Mattioli, perché non si sentivano più rappresentati, non consideravano più l’associazione una “casa” per tutto il settore.

