Sergio Davì: lui, il mare e le sue avventure

Scritto da Redazione Eventi, News

PALERMO – Dopo il successo mondiale della “Ocean RIB Experience – transoceanica in gommone”, conclusasi il 17 giugno 2017 a Recife (Brasile), Sergio Davì incontra amici, lettori e appassionati di nautica per raccontare sé stesso attraverso il suo rapporto con il mare e le sue avventure, ponendo particolare accento proprio sull’avvincente traversata in gommone che lo ha visto navigare per 49 giorni da Palermo sino al Brasile.

Dal freddo del Circolo Polare Artico al caldo delle coste brasiliane, un affascinante viaggio per il mondo attraverso i racconti del comandante Davi’ e le immagini delle sue coraggiose imprese che lo hanno visto navigare in lungo e largo per i freddi mari del nord e le tropicali acque del sud tra burrasche, tempeste e simpatici animali acquatici.

Il gommonauta palermitano sarà lieto di rispondere a domande e curiosità di chi parteciperà all’incontro che si terrà sabato 20 gennaio 2018 alle ore 18.00 alla Libreria del Mare, via Cala 50, a Palermo.

Per saperne di piu: www.oceanribexperience.it - pagina Facebook “Ciuri Ciuri Not only adventures”.

Leggi anche: