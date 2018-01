MARINA MILITARE: RECORD DI VISITATORI IN ACCADEMIA NAVALE

LIVORNO – Grande successo all’Open Day dell’Accademia Navale di Livorno del 20 gennaio scorso quando, in sole 6 ore di apertura al pubblico, sono stati circa 2000 i visitatori, provenienti da tutta Italia, che hanno avuto la possibilità di conoscere da vicino la vita degli Allievi Ufficiali della Marina Militare.

Una affluenza record che testimonia il grande interesse dei giovani e delle loro famiglie per visitare l’Istituto di formazione nel pieno della sua attività.Tra questi tanti studenti provenienti da Istituti Scolastici dai vari angoli dello “stivale” arrivati dalle provincie di Livorno, Lucca, Cosenza, Salerno, Firenze, Lecce, Carrara, Piombino, Pistoia, La Spezia, Taranto, Pisa, Genova, Lodi, Verona, Cuneo, Milano, Venezia, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Ferrara, Teramo e Siena, che hanno avuto l’occasione di parlare con i giovani Allievi Ufficiali per raccogliere ulteriori informazioni, prima di poter sottoscrivere la propria adesione al concorso per i futuri Professionisti del Mare della Marina Militare.

Rimangono solo 17 giorni infatti per partecipare al concorso per 115 posti da allievo della 1^ classe dei ruoli normali dell’Accademia Navale di Livorno.Con la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale (nr. 3 del 9.01.2018 – 4a Serie Speciale), infatti, è iniziata la “campagna arruolamenti” dei futuri Ufficiali della Marina Militare, che avrà termine il prossimo 8 febbraio. L’Università del Mare che, con sette corsi di laurea specialistica e numerosi indirizzi professionali, offre un’opportunità formativa unica per ragazzi e ragazze che vogliono investire da subito sul proprio futuro, per diventare professionisti del mare.

Prossimo appuntamento con l’Open Day nell’Istituto di formazione è per sabato 3 febbraio quando l’Accademia Navale sarà di nuovo aperta al pubblico per studenti, le loro famiglie, scolaresche o anche semplici visitatori.

